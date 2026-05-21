Tattoo Artist Mega List
I asked my Instagram followers for their tattoo artist suggestions and this is our community list for artists around the world.
It’s finally here.
The TATTOO ARTIST MASTER LIST.
Out of every master list I’ve made, this is the one I’ve been most excited to put together. I asked my Instagram followers to send in their favorite tattoo artists from around the world, and this is the massive roundup we ended up with. I also added artists I’ve personally been tattooed by, along with a bunch whose work I’ve been obsessing over lately and would love to get tattooed by someday.
There are some seriously incredible artists in here — I personally went through every single submission. The layout ended up being way harder than I expected. I originally linked everyone’s Instagram accounts so you could easily click through, but when I checked last night, a bunch of the links were randomly redirecting to completely different accounts :/
Soooo for now, I’ve linked my personal add-ons, and if I get more time in the future I’ll slowly keep updating the rest. Until then, go explore, fall down some rabbit holes, and discover some new favorites.
Hope you enjoy!!
People who have tattooed me:
Ruby May Quilter
LA
She is the GOAT and is the icon who did my back piece.
Makeout_sesh
Brooklyn
meatyworld
cole
Alexander Pierre
Brooklyn NY
Ella Sklaw
Brooklyn NY
Ricky.sunshine
Dirtyl00ks
Montreal
Elizabeth
LA
Notsohardsweet
New Paltz NY
Emile Bernardo
Lexi Stahr
Brooklyn NY
Kyle England
Bleeep
Berkeley
Sage Williams
NYC
Artists I like:
greenbarbz
Matt Carigan
NYC
Horrrhaus
Samosstudio
Jack Bad
Chicago
jackson.tattoos
Brooklyn NY
Log Tattoo
Japan
Maya
Brooklyn NY
Aus
Seattle
Sara Pike
Brooklyn NY
Dayi
NYC
Gabrielle Widjaja
Brooklyn NY
Ariel
NYC
Kale
Jonatan
Clay Gibson
Alessandro Moroder
Sab drescher
LA
Lily Lew
Port Townsend WA
Chris Fernandez
Spider Sinclaire
Jasper James
Alberto Lelli
Your Reccomendations:
Emma Skane-Lawrence
Southhampton UK
@skane_inks
Gen Romo
Sacramento CA
@Genromotattoos
Dommy Sullivan
Brighton, UK
@Skumclubj
Neomaia
NYC
Neomaia.ink
Blxck Rose Tattoo Studio
New Jersey
blxckrosetattoo
Artists:
@sydney_osso
@alyssasicoli
@catinahinz
@taylortattz
Zik Tats
Vancouver
zik_tats
Liam Sparkes
London
liamsparkesok
1928 Tattoo
Barcelona, Spain
1928tattoo
KissKissBangBang
Rome, Italy
kissbangroma
Cutedirtydog
LA
cutedirtydog
Softtissuetattoo
Philly
softtissuetattoo
Michael Campitelli
Montreal
jankybangers
Belle Atrix
San Diego
atrixbelle
sara_dziara
Poland
sara_dziara
Corina Weikl
NYC Aspen Colorado
trudy_lines_tattoo
Kaleidoscope Tattoo Studio
Sydney
kaleidoscopetattoostudio
Emily Brown in
Jacksonville, FL
embrown.tattoo
Kasparplease
Copenhagen
kasparplease
katelynrosetattoos
port moody, bc
katelynrosetattoos
Cat Castro
Las Vegas
catcastrotattoos
Delphine Noiztoy
Toulouse, France
delphinenoiztoy
Sheila Marcello
New Jersey
sheilamarcello
Victor J Webster
California
victorjwebster
Georgia Porkchop
Toronto
georgia.porkchop
Cagnecanine
Marseille, FR
cagnecanine
Julianna Menna
Philly
juliannamenna
Kimberly Graziano
Richmond, VA
bunnymachine
suedesilver
Glendale, CA
suedesilvertattoo
softgentlesafe
LA NYC VA
softgentlesafe
Julia Hayes
Kingston, NY
hen.wife
Matt Huff
Brooklyn NY
matthufftattoo
Crybabyricecake
Brooklyn
crybabyricecake
Pokeapolis
Minneapolis
pokeapolis
Meara Cafferata
Rockland ME
mossspiglet
Dino Nemec
Columbus, Ohio
Dinonemec
Ellen Perry
NYC
ellentattoos
nthn.tattoo
Montreal
nthn.tattoo
Maya Goo
Berkeley, CA
mayagoo.tattoo
Anna Wexler
ATX
moonstonetombstone
Nat Power
ATX
natpowertat
Emily No Good
ATX
bad.chuck
Artists Sucker Punch
Brooklyn
@iris.tats @lerbwerld @genuine_soup @spikeyfruuuit @abbiwabbi3@toughbutton.tats
misskwan
CA
misskwan
greytattoos
Chicago
greytattoos
aurevoir.gabriel
Paris
aurevoir.gabriel
Andrew Mullen
Chicago
andrewmullentattoos
Chaim Machlev
LA/Berlin
dotstolines
Victoria Lee
victorialeetattoo
Arnaud.L.vidricaire
NYC/Montreal
monsieurklean
Dave Quiggle
Old Rose Tattoo in Temecula, CA
davequiggle
Ola Grigorev
Ottawa, Canada
picsola
Mike Gorman
Portland, Maine
mikegor
Tony Pepperoni
Fort Collins, CO
tonytimetattoos
drvg.store.cowgirl
PDX
drvg.store.cowgirl
Simone Klimmeck
Germany
simoneklimmeck
Clan of Tusk
Bruges, Belgium
lenleye.cot benvervotte
Tyler Borich
LA
tylerborich
se lee patuke
Madrid
ptatuke
Twentysecondswan
NYC
twentysecondswan
Jess Mascetti
NYC
jessmachete
slipknotguy
Minneapolis
slipknotguy
Mitchell Allison
Brooklyn NY
mitchellallison.studio
James Dean Pruitt
Denver, CO
jd.pruitt
Nakkab
NY
nakkabdoesit
Francesco Ferrara
LA
francesco__ferrara_
Julian Bast
MI
julianbast
Chad Koeplinger
Nashville
chadkoeplingertattoo
Mr. Blue
New Orleans
______mr.blue_______
marialainecough
Pittsburgh, PA
marialainecough
Oskii
London
oski__________
Monica
London
chaotic.tattoos
ballini.ballini
Paris
ballini.ballini
mip_tattoo
Japan
mip_tattoo
Emelie-Viola
Stockholm, Sweden
violarooos
Steven Morales
Dallas
datboysteve
mo.no.tattoo
Barcelona
mo.no.tattoo
TJ
Richmond, VA
rinoski.tattoo
Maria C
Wellington, New Zealand
miss.crude.tattoo
June Joyce
Warwick, RI
4leafbug
Waterstreetphantom
Calgary, Alberta
waterstreetphantom
Valarie Vargas
Modern Classic Tattoos in London
valeriemodernclassic
Samantha Hughs
Montreal
samsfindings
Jade
Connecticut
misshoneyclub
Fidjit
Glasgow
fidjit
Evan Paul English
NYC Hudson Valley
evanpaulenglish
Amanda Wachob
LA
pinpushed
Rita Salt
Pawtucket
ritasalt
Cloey Zikmund
Supplementary Tattoo Chicago IL
cloeyzikmund
Sarazvieira
London
sarazvieira
Jenna Bouma
New York
slowerblack
Chloe
brasscitytattoo in Connecticut
benzyandthejets
Decatur GA
benzyandthejets
Bibi Abelle
Takoma Park, MD
bibi.abelle
Caitlin Hackett
Oakland CA
caitlin_hackett
sheetlessghost
NYC
sheetless.ghost
Erika Vendett
Brooklyn NY
erikavendett
Klair Tattoos
St Mary’s in Santa Barbara
klair.tattoo
Weston Imhoff
San Rafael CA
westonimhoff
nicocoen
Lafayette CO
nicocoen
Micheline Haloul
Church Tattoo Austin TX
michelinehalloween
Jon DeGroot
Buffalo, NY
wind_pisser
babysfirstcig
Brooklyn NY
babysfirstcig
Sam Doyle
Detroit MI
bodyruiner
sofialmendros.ink
London
sofialmendros.ink
katiejerwin
Brooklyn
katiejerwin
Pony Lawson
NYC
ponylawson
Agueb
Brighton UK
agueb_
Sam Walker
Salt Lake City UT
magnolia_tats
Mantaraetattoo
Austin TX
mantaraetattoo
sitytattoos
NYC LA
sitytattoos
paperboy_x
NYC
paperboy_x
B Hayden
NYC
gayliltattoos
turzel
NYC
turzel
Luca Font
Milan NYC
lucafont
bigyoink
Budapest
bigy0ink
Sweet Pea
Totally Tattoo in Larchmont Village, Los Angeles
sweriet
allieb.tats
NOLA
allieb.tats
jack_tatts
NYC
jack_tatts_
Joline Cappo
Brooklyn NYC
jojcap
nikolettkapor
Switzerland
nikolettkapor
Kait Hartman
LA
thankyouforpoking
maid.of.flowers
Brooklyn NY
maid.of.flowers
tattoo_vigee
Duluth GA
tattoo_vigee
backhilljilltattoo
Milford, NH
backhilljilltattoo
Dakota Jenner
Long Beach CA
dakotatattoo
diii.tattoo
Berlin
diii.tattoo
Molebulle
Montréal
molebulle
Julia D’Alkmin
Brazil
aflowergirltattoo
Rasmus
dontletmetattooyou
macuwu
Spain
macuwu
grill tattoo
Copenhagen
grill__tattoo
Carly James
Atlanta GA
carlyjamestattoos
Gilberta Vita
Puro Studio Milano
gilbertavita
apro_lee
Korea
apro_lee
travstattoos
New Jersey NY
travstattoos
ludolamainbleue
Saint Ghislain Belgium
ludolamainbleue
caue gottardi
Brooklyn NY
caue.gottard
Chris Montes
`Austin TX
studiomontes
Filthymedulla
In the Bloom Collective in Peoria IL
filthymedulla
Spencer Rhoades
Chicago
___dispencer___
Dean Denney
western NC
deandenney
nate smith
Tattoo Paradise in DC
natersmith
leela blakey
moon baby in Taos, New Mexico
leelapokes
turnipgirl_tattoo
Ft Lauderdale FL
turnipgirl_tattoo
tadoula
Brooklyn NY
_tadoula_
Amare With Love
Liverpool
amare.with.love
Connie Gabbert
Portland OR
conniegabbert
kaylie.inks
Indianapolis
kaylie.inks
Julia Mei
Colorado
pineneedle.pokes
Bree Lin
SF
breelintattoo
cowgurl_bebop
Brooklyn NY
cowgurl_bebop
frogmagik
Stockholm
frogmagik
girlknewyork
New York
girlknewyork
Meg Adamson
Portland OR
megadamson
pollytatttoo
Crowthorne
pollytatttoo
squids.ink
Brooklyn Oakland
squids.ink
theaccount_tq
Ontario
theaccountant_tq
Jess Chen
Toronto
__jesschen__
donttellmymumtattoo
London Norwich
donttellmymumtattoo
Parker Benayoun
Portland OR
parkermidnight
Claudia Cutter
Allied Tattoo in Bushwick
claudiacuttertattoo
ThePeachMoon
Tampa
thepeachmoon
Anna D Williams
Los Angeles
annadwilliams
Nick the Tailor
NYC
nickthetailor
Freeorgy
NYC
freeorgy
Aria Lee
Communion Tattoo - Austin TX
arialeetattoo4u
Tim Lehi
Hawthorne FL
timlehi
pinkprincezzz
NYC
pinkprincezzz
Brian Kaneko
truenaturetattoo
muk.tatouage
Paris France
muk.tatouage
Ryanthepirate
Heartbreak Social Club in Dublin
the_pirate_tattoo
Reba Slate
BK NY
flowers.for.all.occasions
Kate Atom
NYC
kate.atom
Molehole Tattoos
Berlin
molehole.tattoos
Sean Harrington
New Orleans
seanharringtontattoo
glisx
Miami
glisx
Tessablueart
AZ
tessablueart
Marilee Henson
Dallas TX
the.gutter.goblin
Simon Ban
Brooklyn Oakland
squids.ink
lotusofmyheart
Richmond VA
lotusofmyheart
_ugco
Richmond VA
_ugco
Eve Stuer
BK NY
evedoestattoos
Jaime Farmer
Portland OR
blackmarrowtattoo
Odni_poke
St Aug FL
odni_poke
tat2friend
Fort Worth Texas
tat2friend
chilli0il
LA
chilli0il
Dima 3000
LA
lazy3000
kei.inks
London
kei.inks
Justin Turkus
Philadelphia PA
justinturkus
Gretchen Gambill
Cygni Tattoo in Tacoma WA
gretchengambilltattoo
Yulia Vita
Brooklyn NY
yulia.vita.tattoo
Jessi Preston
Portland OR
jessiprestontattoos
Erin Bauer
Cathedral Tattoo Chicago IL
sweetpeachtattoos
Nick Judkins
SLC
nickyjudstattoo
Inkbish
LA
inkbish
luwalstad
NY
luwalstad
cutler_darling
Brooklyn NY
cutler_darling
witchofneedles
Vilnius LT
witchofneedles
lilpeggyhill
NYC
lilpeggyhill
Ignacio Ceroni
Oleander Tattoo in Chicago
tattooguy69
Halimah Gardenia
Seattle
halim.thedream
rememburgerme
Brooklyn NY
rememburgerme
patrick.edell
NYC
patrick.edell
bowietats
Melbourne
bowietats
lldo_tattoo
South Korea
ildo_tattoo
mariquitx
NYC
mariquitx
aye_cuidado
NY
aye_cuidado
__sinkhole
NYC
__sinkhole
Rare_earth_images
Brooklyn NY
rare_earth_images
inkslut2002
LA and NY
inkslut2002
lyziloo
Brisbane Australia
lyziloo
Danika Brooke
New Orleans LA
feliine
lillesnegl
Brooklyn
lillesnegl
Brandon Ing
Toronto
Moveslow
biancafeliciamaria
Cleveland OH
biancafeliciamaria
kerstintattoos
Louisville
kerstintattoos
Sofija Kamasi
Chicago
sofijakamasi
Erich Foster
Buffalo NY
erichfoster.tattooer
Zaktats
KC MO
zaktats
Bowsertattoos
Berlin
bowsertattoos
Vinil.notte.blu
Mira VE
vinil.notte.blu
Anthony Medrano
Chicago
tonydotsalot
Alyssa Szatny
Kindred Spirits Tattoo LI NY
kindredspirits_tattoo
twodoors_open
Bucharest RO
twodoors_open
Trevor Taylor
Liberty Tattoo Seattle WA
cooltrev
lerbwerld
Brooklyn NY
lerbwerld
iris.tats
Brooklyn NY
iris.tats
Lilac Cinema
Portland OR
lilac_cinema
Lily Lew
Port Townsend WA
mamalilylew
4leafbug
Warick
4leafbug
blobdylan
Kaua’i
blobdylan
_baby_cola
SF
_baby_cola
Vincent Denis
Strasbourg and Paris
vincent___denis
crols.tats
Boston
crols_tats
Joey Hill
Nightschool Tattoo in Venice CA
joeyhilll
Mac the Fruitbat
Bend OR
macthefruitbat
Anthony Medrano (@tonydotsalot) in Chicago is the best!! Thank you for this list 🎀
Thank you for creating this! Clearly, it was a ton of work.