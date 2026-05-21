It’s finally here.

The TATTOO ARTIST MASTER LIST.

Out of every master list I’ve made, this is the one I’ve been most excited to put together. I asked my Instagram followers to send in their favorite tattoo artists from around the world, and this is the massive roundup we ended up with. I also added artists I’ve personally been tattooed by, along with a bunch whose work I’ve been obsessing over lately and would love to get tattooed by someday.

There are some seriously incredible artists in here — I personally went through every single submission. The layout ended up being way harder than I expected. I originally linked everyone’s Instagram accounts so you could easily click through, but when I checked last night, a bunch of the links were randomly redirecting to completely different accounts :/

Soooo for now, I’ve linked my personal add-ons, and if I get more time in the future I’ll slowly keep updating the rest. Until then, go explore, fall down some rabbit holes, and discover some new favorites.

Hope you enjoy!!

People who have tattooed me:

Ruby May Quilter LA rubymayquilter She is the GOAT and is the icon who did my back piece.

Makeout_sesh Brooklyn makeout_sesh

meatyworld CA meatyworld

cole NY cruelbarb

Alexander Pierre Brooklyn NY alexander__pierre

Ella Sklaw Brooklyn NY sklaw_

Ricky.sunshine LA ricky.sunshine

Dirtyl00ks Montreal dirtyl00ks

Elizabeth LA softfury

Notsohardsweet New Paltz NY nothardsosweet

Emile Bernardo LA emilebernardo

Lexi Stahr Brooklyn NY bug.on.a.rug

Kyle England LA kyle.england

Bleeep Berkeley bleeep.png

Sage Williams NYC

saageeey Artists I like:

greenbarbz LA greenbarbz

Matt Carigan NYC mattcarignan

Horrrhaus LA horrrhaus

Samosstudio LA samosstudio

Jack Bad Chicago bad.badtattoos

jackson.tattoos Brooklyn NY jackson.tattoos

Log Tattoo Japan log_tattoo

Maya Brooklyn NY leon_chambers_tattoo

Aus Seattle austynmccall

Sara Pike Brooklyn NY sarapike_

Dayi NYC ouch.tattoos

Gabrielle Widjaja Brooklyn NY gentle.oriental

Ariel NYC arielisgood

Kale NYC sexytattoofactory

Jonatan NYC whatisheavenlike

Clay Gibson LA claygibson

orchid.jess.tt LA orchid.jess.tt

Alessandro Moroder LA alessandromoroder

Sab drescher LA stab.dee

Lily Lew Port Townsend WA mamalilylew

Chris Fernandez NYC chrisfernandeztattooing

Spider Sinclaire LA Spidersinclaire

Jasper James NY jasperjamestattoos

Alberto Lelli NYC albertinodabologna



Your Reccomendations:

Emma Skane-Lawrence Southhampton UK @skane_inks

